У Судані військові намагалися розігнати табір протестувальників: п’ятеро загинули

Сили безпеки Судану відкрили вогонь по протестувальниках, намагаючись розігнати їхній табір, який уже кілька місяців є опорним пунктом боротьби за передачу правління від військових цивільному уряду.

Один із протестувальників зазначив, що солдати були озброєні вогнепальною зброєю та застосовували проти них бойові патрони й сльозогінний газ. Водночас демонстранти були мирними і не вдавалися до жодних дій, аби спровокувати війська. Інший протестувальник зауважив, що сили безпеки заблокували виходи із сидячого майданчика перед тим, як відкрити вогонь, повідомляє "Громадське" з посиланням на Al Jazeera.

Як повідомила суданська правозахисна організація (SPA), Перехідна військова рада, яка зараз фактично править країною, "кинула значну кількість військових підрозділів на розгін табору".

Операція розпочалась за кілька днів після багатотисячної сидячої забастовки у Хартумі: тоді військові назвали її "загрозою національній безпеці країни" й попередили, що вживатимуть заходів проти протестувальників, яких вони назвали "порушниками дисципліни".

Як пише Reuters, зранку 3 червня у відповідь на розгін військовими табору, протестувальники перекрили дороги камінням та палаючими шинами в Омдурмані - місті на протилежному від Хартума боці ріки Ніл.

Нагадаємо, президент Судану, Омар Хасан аль-Башир, який правив країною 30 років, пішов у відставку на тлі масових протестів у країні.

Аль-Башир склав повноваження на вимогу військових.