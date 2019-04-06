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У Празі 120 тисяч людей вийшли на протест проти уряду

На Вацлавській площі Праги почалася демонстрація з вимогами відставки міністра юстиції Марії Бенешової, прем'єр-міністра Андрея Бабіша, а також забезпечення незалежності судової влади
На місці присутні десятки співробітників поліції.
У Празі 120 тисяч людей вийшли на протест проти уряду Фото: AFP

За інформацією організаторів, протестувати вийшли 120 тисяч людей. Згідно з задумом, протест буде найбільшою демонстрацією з 1989 року. ЗМІ зазначають, що на акції очікується близько 100 тис. осіб, йдеться в "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

Демонстрації за відставку Бенешової проводяться щотижня з кінця квітня. Поштовхом до нинішніх акцій, перша з яких відбулася 29 квітня, стала відставка міністра юстиції Яна Кнежинека (ANO) і обрання його наступниці Бенешової, яка була радником президента Мілоша Земана з юридичних питань.

​Приводом для демонстрацій, зокрема, став намір Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду Генерального прокурора. Саме Генеральний прокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи щодо Бабіша, який потенційно може постати перед судом за шахрайство з коштами ЄС.

Нагадаємо, що у 2018 році в Празі пройшла багатотисячна демонстрація проти уряду Андрія Бабіша. Напередодні парламент не зміг висловити йому вотум недовіри.

22 травня 2019 у Празі 50 тисяч протестувальників вийшли на антиурядову демонстрацію.

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04 06 2019 20:34
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