Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Празі 50 тисяч протестувальників вийшли на антиурядову демонстрацію

Це була вже четверта така акція
Близько 50 тисяч людей зібралися на Вацлавській площі у Празі з вимогою відставки міністра юстиції Марії Бенешової, яку вважають соратницею прем’єр-міністра Андрея Бабіша.
У Празі 50 тисяч протестувальників вийшли на антиурядову демонстрацію Фото:Hospodarske Noviny

Промови на демонстрації, скликаної з вимогою відставки Бенешової, переросли в загальну критику уряду і прем'єра Андрея Бабіша та звинувачень останнього у конфлікті інтересів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hospodarske Noviny.

Мікулаш Мінар, лідер об'єднання "Мільйон моментів за демократію", яке виступало організатором демонстрації, викликав Бабіша на теледуель, а у разі його відмови пообіцяв протести у наступні два вівторки.

У багатьох учасників демонстрації були плакат из вимогою відставки Бабіша.

Це була вже четверта така акція.

Приводом для демонстрацій став намір міністра юстиції Марії Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду Генерального прокурора. Саме Генеральний прокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи щодо Бабіша, який потенційно може постати перед судом за шахрайство з коштами ЄС.

Бенешова є адвокатом і радником президента Мілоша Земана, близького союзника Бабіша. Земан неодноразово критикував обвинувачення.

Нагадаємо, що у 2018 році в Празі пройшла багатотисячна демонстрація проти уряду Андрія Бабіша. Напередодні парламент не зміг висловити йому вотум недовіри.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2019 10:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.