У Празі 50 тисяч протестувальників вийшли на антиурядову демонстрацію

Це була вже четверта така акція

Близько 50 тисяч людей зібралися на Вацлавській площі у Празі з вимогою відставки міністра юстиції Марії Бенешової, яку вважають соратницею прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

Промови на демонстрації, скликаної з вимогою відставки Бенешової, переросли в загальну критику уряду і прем'єра Андрея Бабіша та звинувачень останнього у конфлікті інтересів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hospodarske Noviny.

Мікулаш Мінар, лідер об'єднання "Мільйон моментів за демократію", яке виступало організатором демонстрації, викликав Бабіша на теледуель, а у разі його відмови пообіцяв протести у наступні два вівторки.

У багатьох учасників демонстрації були плакат из вимогою відставки Бабіша.

Це була вже четверта така акція.

Приводом для демонстрацій став намір міністра юстиції Марії Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду Генерального прокурора. Саме Генеральний прокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи щодо Бабіша, який потенційно може постати перед судом за шахрайство з коштами ЄС.

Бенешова є адвокатом і радником президента Мілоша Земана, близького союзника Бабіша. Земан неодноразово критикував обвинувачення.

Нагадаємо, що у 2018 році в Празі пройшла багатотисячна демонстрація проти уряду Андрія Бабіша. Напередодні парламент не зміг висловити йому вотум недовіри.