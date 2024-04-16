Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден подякував прем'єру Чехії за підтримку України та ініціативу із закупівлі снарядів

16 квітня 2024, 08:59
Байден подякував прем'єру Чехії за підтримку України та ініціативу із закупівлі снарядів
Байден висловився щодо чеської ініціативи із постачання для України боєприпасів, у яких є велика потреба на фронті.

Президент Байден та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у Вашингтоні обговорив допомогу Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію росії. Сторони, зокрема, торкнулися питання із постачанням Києву артилерійських снарядів.

Про це повідомляють Білий дім та "Голос Америки".

"Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, коли вона захищається від жорстокого вторгнення росії", - йдеться у релізі прес-служби американського президента.

Байден висловився щодо чеської ініціативи із постачання для України боєприпасів, у яких є велика потреба на фронті.

"Я хочу подякувати вам за допомогу, пане прем'єр-міністре, за допомогу в забезпеченні майже 1 мільйона боєприпасів для України. Ми віддані виконанню нашої частини зобов'язань", - наголосив американський президент.

У цьому контексті Байден додав, що Конгрес має схвалити продовження фінансування підтримки України, яке "є дуже важливим" для Штатів, та схвалити двопартійний законопроект про національну безпеку.

Також сторони зосередилися на викликах у регіоні Близького Сходу, та засудили "кричущі та безпрецедентні" атаки на Ізраїль з боку Ірану та його проксі-угруповань.

Байден привітав ухвалений Чехією закон щодо витрат щонайменше 2% ВВП на оборонні потреби. Також президент США позитивно висловився щодо рішення Праги стосовно придбання 24 американських літаків F-35 на 4,5 мільярда доларів.

Сторони під час зустрічі в Білому домі також порушили питання щодо енергетичної безпеки, поглиблення стратегічних зв’язків та спільних демократичних цінностей.

Нагадаємо, ще в лютому президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але для їхньої передачі потрібне фінансування.

Потім партнери України почали оголошувати, що вони виділяють кошти на закупівлю снарядів для нашої країни.

Чехія знайшла вже для України понад мільйон боєприпасів і доопрацьовує угоду про безпеку з Києвом, заявив чеський президент Петр Павел.

війнаЧехіябоєприпасиБайдендопомога Україні

Останні матеріали

росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 06:22
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Політика
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 16:32
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Політика
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 11:35
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Політика
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 08:48
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Політика
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Переклад iPress – 14 квітня 2024, 15:55
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Політика
"Зараз не звичайний час". Світ у стані війни, і немає лідера – The Hill
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 11:59
Політика
"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 08:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється