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ПОЛІТИКА

У Чехії знайшли для України більше мільйона боєприпасів

12 квітня 2024, 20:46
У Чехії знайшли для України більше мільйона боєприпасів
Уперше про можливість придбати для України 800 тис. снарядів заявив президент Чехії Петр Павел 17 лютого.

Чехія знайшла для України понад мільйон боєприпасів і доопрацьовує угоду про безпеку з Києвом, заявив чеський президент Петр Павел.

Про це повідомляє iDnes.

На саміті у Вільнюсі він наголосив, що Чехія вже знайшла понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС, які можна придбати для України.

"Для того щоб вони (українці - ред.) змогли втримати (можливий літній наступ росіян — ред.), або зупинити його, їм насамперед потрібна достатня кількість артилерійських боєприпасів. Мета — щоб їх якомога більше в Україну доставили в найкоротші терміни", — зазначив він.

Павел також додав, що Чехія веде переговори з Київом щодо двосторонньої співпраці з Україною. Документ може бути підписаний у травні або червні цього року.

Водночас він сказав, що вважає "дещо передчасним" надання Україні перспективи членства в Північноатлантичному альянсі, тоді як угоди про безпеку дадуть змогу Києву мати глибшу співпрацю з партнерами на цьому етапі.

Уперше про можливість придбати для України 800 тис. снарядів заявив президент Чехії Петр Павел 17 лютого.

Він заявив, що знайшов півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 — калібру 122 міліметри. Павло не назвав країн, які згодні продати снаряди. До його ініціативи приєдналася низка європейських держав.

Чехіябоєприпасипетр павелвійна в України

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