ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Apple погодилася заплатити до 500 млн доларів компенсації власникам старих iPhone, у яких смартфони стали працювати повільніше після запуску нових версій iOS.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple виплатить до $500 млн штрафу за cповільнення роботи старих iPhone
Так, компанія домовилася з власниками старих моделей iPhone, які подали позов проти Apple і наполягали, що після оновлення програмного забезпечення їхні смартфони стали гірше працювати
Фото: Apple
Про це пише CNN, передає "Громадське".
Так, компанія домовилася з власниками старих моделей iPhone, які подали позов проти Apple і наполягали, що після оновлення програмного забезпечення їхні смартфони стали гірше працювати. Зокрема йшлося про моделі iPhone 6, 6s, 7 та SE.
Якщо розділити загальну суму компенсації між позивачами, то кожен з них отримає від Apple близько 25 доларів. Ця сума може збільшитися або зменшитися залежно від того, скільки пристроїв потраплять під врегулювання.
Нагадаємо, що Apple довелося отримати спеціальне схвалення уряду Індії, щоб відкрити магазин без місцевого партнера.
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