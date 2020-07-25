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Apple випустила безкоштовні iPhone для хакерів

Учасники програми повинні знайти уразливості в системі
Компанія Apple випустила спеціальну партію смартфонів iPhone SRD (пристрій дослідження безпеки) для хакерів. Учасникам програми обіцяють до 1 мільйона доларів за знайдені вразливості.
Apple випустила безкоштовні iPhone для хакерів Фото: discussions.apple

Про це повідомляє сайт Apple, передає РБК - Україна.

Такий iPhone має спрощений доступ до системних файлів. Отримати його можна безкоштовно за умови участі в програмі з тестування програмного забезпечення. Apple обіцяє виплатити винагороду до 1 млн доларів тим, хто знайде місця в системі в рамках програм Apple Security Bounty.

Щоб отримати iPhone SRD, потрібно подати заявку. Колишні співробітники Apple допускаються до участі. Компанія заявляє, що ці пристрої не призначені для особистого користування.

Умови участі в програмі: обліковий запис в програмі Apple Developer; успішний досвід пошуку проблем на платформі Apple або на інших доступних системах і платформах; повноліття.

Нагадаємо, що американська корпорація Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію.

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25 07 2020 15:00
ТЕГИ: Apple, iPhone, хакери
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