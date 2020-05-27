Apple зареєструвала в Україні своє представництво
Відповідні дані внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передає Укрінформ.
"ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА" (APPLE UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY (APPLE UKRAINE LLC). Основний вид діяльності – оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням", - зазначається в реєстраційних даних.
Згідно з Реєстром, представництво пройшло реєстрацію в Україні 15 квітня 2020 року. Розмір статутного капіталу 2,708990 млн грн.
Кінцевий бенефіціар – корпорація Apple Inc. Засновник - ЕППЛ ДІСТРІБ'ЮШН ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (Ірландія).
Нагадаємо, що українська компанія Radioaktive Film здобула "золото" премії Shots Awards 2020 за роботу над рекламою навушників AirPods для Apple.
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