Українська компанія здобула "золото" премії Shots Awards 2020 за роботу над рекламою для Apple

Для зйомок збудували декорацію розміром 80 на 40 метрів, яку підняли над землею на понад метр, аби мати можливість сховати під асфальт батути

Українська компанія Radioaktive Film здобула "золото" премії Shots Awards 2020 за роботу над рекламою навушників AirPods для Apple.

Про це йдеться на офіційному сайті премії, зазначає "Громадське".

Так, у номінації за найкращу телевізійну рекламу року, що триває понад хвилину, перемогла компанія з Лос-Анджелеса "Pulse Films". Рекламу знімали у Києві та за її виробництво тут відповідала українська компанія Radioaktive Film.

За сюжетом відеоролика, герой скаче містом на батутах. Як кажуть у "Radioaktive Film", знімали усе без спецефектів з залученням акробатів.

"Ми зі своєї сторони дуже раді, тому що це був не найпростіший проєкт у виробництві, всі трюки були зняті, а не зроблені на постпродакшені, і ми дуже раді, що всі зусилля, які були прикладені, оцінені належно", - розповіла про нагороду у коментарі hromadske виконавча продюсерка "Radioaktive Film" Катерина Галицька.

Вона каже, що загалом до виробництва ролика лише у Києві залучили понад 200 людей. Для зйомок збудували декорацію розміром 80 на 40 метрів, яку підняли над землею на понад метр, аби мати можливість сховати під асфальт батути.

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