На межі розпаду: Антимонопольний тиск на Apple та Google з обох берегів Атлантики

Регулятори хочуть упорядкувати цифрову індустрію.

Вперше за свою історію технологічні гіганти Apple та Google стоять на шляху до тривалої суперечки з регулюючими органами щодо монопольного становища. Це може спричинити розпад компаній.

Про це повідомляє "Економічна правда".

Регулятори стверджують, що Apple та Google побудували непроникні екосистеми навколо своїх продуктів, які обмежують перехід клієнтів на конкуруючі сервіси, що призвело до появи терміну "огороджені сади" (walled gardens).

Нещодавно Міністерство юстиції США об'єдналося із 15 штатами, щоб подати до суду на виробника iPhone за монополізацію ринку смартфонів, перешкоджання конкурентам та завищення цін. Мін'юст США попередив компанію Apple, що не виключено, що наказ про припинення діяльності компанії може стати засобом відновлення конкуренції. На вирок такого масштабу знадобляться роки, але це прецедент, який також можуть використовувати в інших частинах світу.

Ще більш складна для техногігантів ситуація складається в ЄС, де незабаром такі гіганти як Alphabet, Meta та Apple ймовірно, будуть розслідуватися щодо потенційних порушень Закону про цифрові ринки (DMA), що може призвести до великих штрафів і навіть до приписів про припинення діяльності за повторні порушення.

Керівниця антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер допомогла прокласти шлях до радикальних заходів минулого року, коли звинуватила Google у антиконкурентних практиках у своєму прибутковому рекламному бізнесі та в тому, що їй, можливо, доведеться відмовитися від своїх інструментів для продажу.