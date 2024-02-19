Європейський Союз планує оштрафувати американську корпорацію Apple за можливі порушення законодавства ЄС про конкуренцію.

Сума штрафних санкцій проти техногіганта може сягнути близько 500 мільйонів євро, пише Reuters.

Штраф Євросоюз оголосить на початку наступного місяця.

Минулого року Європейська комісія звинуватила Apple у спотворенні конкуренції на ринку потокового передавання музики через правила App Store, які не дозволяють розробникам інформувати користувачів про інші варіанти покупки, наприклад, більш бюджетрні.

Ще 2021 року Єврокомісія заявила, що Apple загрожував штраф у 27 мільярдів доларів.