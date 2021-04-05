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Apple загрожує штраф у 27 мільярдів доларів – Єврокомісія

Apple зловживає своїм домінуючим становищем для поширення додатків для стрімінга музики через свій магазин App Store
Європейська комісія звинуватила американську технологічну компанію Apple в порушенні антимонопольних норм Євросоюзу в сфері музичного стрімінга.
Apple загрожує штраф у 27 мільярдів доларів – Єврокомісія Фото: AFP
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті організації, повідомляє "Економічна правда".
 
У Єврокомісії заявили, що Apple зловживає своїм домінуючим становищем для поширення додатків для стрімінга музики через свій магазин App Store.
 
Організація виступила проти обов'язкового використання внутрішнього механізму покупок усередині музичних програм Apple
 
Для розробників додатків магазин App Store – єдиний вихід до споживачів, що використовують пристрої Apple. При цьому компанія стягує з розробників комісію в розмірі 30% від усіх підписок, придбаних через магазин.
 
Розслідування ЄК показало, що більшість розробників перекладали цю плату на кінцевих споживачів, таким чином підвищуючи ціни.
 
Також комісія стурбована тим, що Apple застосовує певні обмеження до розробників додатків, не дозволяючи їм інформувати користувачів iPhone і iPad про альтернативні, більш дешеві можливості покупки.
 
Apple загрожує штраф до 10% річного доходу, якщо її визнають винною в порушенні правил ЄС. У 2020 фінансовому році дохід Apple становив 274,5 млрд доларів.
 
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04 05 2021 16:31
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