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Китай оштрафував ритейлера Alibaba на $2,8 млрд за порушення антимонопольних правил

Це рекордна сума для країни
Китайська влада вирішила оштрафувати одного з найбільших онлайн-ритейлерів у світі - Alibaba - на 18,2 мільярда юанів (2,8 мільярда доларів). Компанію звинуватили в порушенні антимонопольних правил.
Китай оштрафував ритейлера Alibaba на $2,8 млрд за порушення антимонопольних правил Фото: з вільних джерел

Державна адміністрація з регулювання ринку наклала штраф після аналізу "ексклюзивних торгових угод" Alibaba, повідомляє "Громадське". Регулятор вирішив, що ця компанія не дозволяла продавцям торгувати своїм товаром на платформах-конкурентах.

Цей штраф став рекордним для Китаю. До цього найбільшою сумою була виплата виробника мікросхем Qualcomm (США) у 2015 році, яка становила 975 мільйонів доларів. Крім того, штраф Alibaba дорівнює 4% від суми всіх продажів цієї компанії в Китаї у 2019 році.

CNN пише, що протягом останніх місяців китайська влада вдається до більш жорсткої політики щодо технологічних гігантів. Очільник країни Сі Цзіньпін заявив, що це є одним із пріоритетів країни на 2021 рік. Метою таких дій є нібито підтримка соціальної стабільності.

Нагадаємо, що напередодні корпорації Alibaba загрожував штраф у понад $1 мільярд

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11 04 2021 10:35
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