Корпорації Alibaba загрожує штраф у понад $1 мільярд

Китайська влада ретельно вивчає бізнес-імперію засновника Alibaba Джека Ма після того, як наприкінці жовтня минулого року він розкритикував регуляторну систему Китаю

Антимонопольні органи Китаю розглядають можливість накладення рекордного штрафу на групу Alibaba через її можливі неконкурентні дії.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", про це пише Reuters із посиланням на Wall Street Journal.

"Штраф може перебільшити $975 млн, які Qualcomm виплатив у 2015 через антиконкурентні дії. Регулятори також вивчають, чи не мусить китайський гігант електронної комерції позбутися деяких активів, не пов’язаних із його основним бізнесом у сфері роздрібної торгівлі", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що китайська влада ретельно вивчає бізнес-імперію засновника Alibaba Джека Ма після того, як наприкінці жовтня минулого року він розкритикував регуляторну систему Китаю.

"У грудні державна адміністрація Китаю з питань регулювання ринку оголосила про початок антимонопольного розслідування стосовно Alibaba", - стверджує Reuters.

Читайте також: Alibaba встановила новий рекорд продажів у День самотніх людей - більш ніж $ 75 млрд