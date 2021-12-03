Корпорації Alibaba загрожує штраф у понад $1 мільярд
Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", про це пише Reuters із посиланням на Wall Street Journal.
"Штраф може перебільшити $975 млн, які Qualcomm виплатив у 2015 через антиконкурентні дії. Регулятори також вивчають, чи не мусить китайський гігант електронної комерції позбутися деяких активів, не пов’язаних із його основним бізнесом у сфері роздрібної торгівлі", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що китайська влада ретельно вивчає бізнес-імперію засновника Alibaba Джека Ма після того, як наприкінці жовтня минулого року він розкритикував регуляторну систему Китаю.
"У грудні державна адміністрація Китаю з питань регулювання ринку оголосила про початок антимонопольного розслідування стосовно Alibaba", - стверджує Reuters.
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