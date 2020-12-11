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Alibaba встановила новий рекорд продажів у День самотніх людей – більш ніж $ 75 млрд

Минулорічний рекорд продажів - $ 38 млрд - був побитий вже в перші 30 хвилин 11 листопада
Китайська компанія Alibaba Group Holdings Ltd. встановила новий рекорд продажів у День самотніх людей (або День холостяків), який відзначається в КНР щорічно 11 листопада.
Alibaba встановила новий рекорд продажів у День самотніх людей – більш ніж $ 75 млрд Alibaba

За підсумками акції, що розтягнулася в цьому році на кілька днів на відміну від попередніх років, були реалізовані товари на рекордні 498,2 млрд юанів ($ 75,1 млрд). Минулорічний рекорд продажів - $ 38 млрд - був побитий вже в перші 30 хвилин 11 листопада.

Цього року акції, приурочені до Дня самотніх людей, діяли на платформах Alibaba протягом трьох перших днів листопада, а також 11 листопада. Таким чином, компанія розраховувала знизити тиск на логістичну сферу, а також дати покупцям і продавцям більше часу на планування угод, пише The Wall Street Journal.

День самотніх людей - не зовсім традиційне китайське свято. За даними видання китайської компартії "Женьмінь Жибао", студенти КНР вигадали його в 1990-і роки на противагу Дню святого Валентина. Дату 11 листопада було обрано не випадково - на думку китайців, які вірять у магію цифр, число 11.11 нагадує "голі гілки" - так у Китаї називають одиноких чоловіків і жінок.

Alibaba влаштовує масштабні розпродажі 11 листопада з 2009 року. Незважаючи на те, що за нею цю традицію підхопили компанії-конкуренти, включно з JD.com, розпродажі в День самотніх людей асоціюються саме з Alibaba.

У День холостяків продається більше товарів, ніж за п'ять днів американського марафону продажів від Дня подяки до кіберпонеділка (цього року цей період триватиме з 26 до 30 листопада).

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12 11 2020 10:32
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