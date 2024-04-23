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ПОЛІТИКА

Китай відкинув звинувачення у підтримці російського вторгнення в Україну і наполіг на законності торгівлі з рф

23 квітня 2024, 20:53
Китай відкинув звинувачення у підтримці російського вторгнення в Україну і наполіг на законності торгівлі з рф
Фото: з вільного доступу
В КНР зазначили, що уряд країни забезпечує ефективний контроль за експортом товарів військового призначення і подвійного використання.

Позиція Китаю щодо війни в Україні "справедлива й об’єктивна", КНР "активно працює" над переговорами про мир і політичне врегулювання.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін, передає Укрінформ. 

Китай також відкинув звинувачення у підтримці вторгнення росії в Україну і наполіг на законності торгівлі з рф. В КНР зазначили, що уряд країни забезпечує ефективний контроль за експортом товарів військового призначення і подвійного використання.

Ван Веньбін під час коментаря заяви США про масштабну допомогу Пекіна Кремлю з відновленням її військово-промислової бази, наголосив, що його країна "активно працює" над переговорами про мир і політичне врегулювання.

"Уряд Китаю здійснює належний нагляд за експортом товарів подвійного призначення відповідно до чинних законів і правил", - заявив дипломат.

Він додав, що Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та "точно не погодиться бути цапом-відбувайлом".

"Дозвольте мені ще раз підкреслити, що право Китаю на нормальний торговельно-економічний обмін із росією та іншими країнами світу на основі рівності і взаємної вигоди не повинно зазнавати перешкоджання або порушуватися", - сказав він.

На думку Вана, єдиним правильним шляхом врегулювання "конфлікту в Україні" є "врахування законних інтересів усіх сторін щодо безпеки" та створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки шляхом діалогу та перемовин.

Нагадаємо, США готують проект санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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