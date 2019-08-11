Засновник "Alibaba" Джек Ма про Україну: Думаю запросити сюди своїх колег
Про це він сказав на Міжнародному економічному форумі в Києві 8 листопада, повідомляє "Громадське".
"Я захоплююся Україною дуже довгий час. Це мій перший візит в Україну. У вас хороша земля, розумні люди, чудові жінки. Як вам так пощастило? Розумні люди зазвичай не дуже гарні", - зазначив ексголова Alibaba Group.
Він додав, що китайсько-українські відносини мають розвиватися, тому він думає запросити сюди своїх колег.
"Я зараз говорю не як політик, а як бізнесмен", - підкреслив Джек Ма.
У вересні бізнесмен пішов у відставку з посади голови ради директорів Alibaba Group. За оцінкою Forbes, у 2019 році Джек Ма є найбагатшою людиною Китаю зі статками у 38,2 мільярда доларів.
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