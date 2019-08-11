Засновник "Alibaba" Джек Ма про Україну: Думаю запросити сюди своїх колег

"Я захоплююся Україною дуже довгий час. Це мій перший візит в Україну. У вас хороша земля, розумні люди, чудові жінки"

Засновник та ексочільник компанії "Alibaba Group" Джек Ма зазначив, що захоплюється Україною та думає запросити сюди своїх колег.

Про це він сказав на Міжнародному економічному форумі в Києві 8 листопада, повідомляє "Громадське".

"Я захоплююся Україною дуже довгий час. Це мій перший візит в Україну. У вас хороша земля, розумні люди, чудові жінки. Як вам так пощастило? Розумні люди зазвичай не дуже гарні", - зазначив ексголова Alibaba Group.

Він додав, що китайсько-українські відносини мають розвиватися, тому він думає запросити сюди своїх колег.

"Я зараз говорю не як політик, а як бізнесмен", - підкреслив Джек Ма.

У вересні бізнесмен пішов у відставку з посади голови ради директорів Alibaba Group. За оцінкою Forbes, у 2019 році Джек Ма є найбагатшою людиною Китаю зі статками у 38,2 мільярда доларів.

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