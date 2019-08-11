Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Засновник "Alibaba" Джек Ма про Україну: Думаю запросити сюди своїх колег

"Я захоплююся Україною дуже довгий час. Це мій перший візит в Україну. У вас хороша земля, розумні люди, чудові жінки"
Засновник та ексочільник компанії "Alibaba Group" Джек Ма зазначив, що захоплюється Україною та думає запросити сюди своїх колег.
Засновник "Alibaba" Джек Ма про Україну: Думаю запросити сюди своїх колег Фото: з вільних джерел

Про це він сказав на Міжнародному економічному форумі в Києві 8 листопада, повідомляє "Громадське".

"Я захоплююся Україною дуже довгий час. Це мій перший візит в Україну. У вас хороша земля, розумні люди, чудові жінки. Як вам так пощастило? Розумні люди зазвичай не дуже гарні", - зазначив ексголова Alibaba Group. 

Він додав, що китайсько-українські відносини мають розвиватися, тому він думає запросити сюди своїх колег.

"Я зараз говорю не як політик, а як бізнесмен", - підкреслив Джек Ма.

У вересні бізнесмен пішов у відставку з посади голови ради директорів Alibaba Group. За оцінкою Forbes, у 2019 році Джек Ма є найбагатшою людиною Китаю зі статками у 38,2 мільярда доларів.

Читайте також: У 2020 році в Україну можуть надійти до $шість млрд іноземних інвестицій

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2019 11:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.