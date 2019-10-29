У 2020 році в Україну можуть надійти до $шість млрд іноземних інвестицій - Мінекономіки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що у 2020 році іноземні інвестори вкладуть в Україну 5-6 мільярдів доларів інвестицій.

Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук у кулуарах Інвестиційного форуму у Маріуполі, передає "Інтерфакс-Україна", зазначає "Громадське".

"Ми вже бачимо можливість притоку прямих іноземних інвестицій у розмірі 5-6 мільярдів доларів, якщо будуть реалізовані ті проєкти, про які нині йдуть переговори", - повідомив Ніколайчук.

Він також додав, що вважає реалістичними прогнози економічного зростання на 4,8% у 2020 році.

У програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних 5 років.

Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили, що розглядають можливість запровадження розстрочки на купівлю державної землі сільськогосподарського призначення.