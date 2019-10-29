У 2020 році в Україну можуть надійти до $шість млрд іноземних інвестицій - Мінекономіки
Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук у кулуарах Інвестиційного форуму у Маріуполі, передає "Інтерфакс-Україна", зазначає "Громадське".
"Ми вже бачимо можливість притоку прямих іноземних інвестицій у розмірі 5-6 мільярдів доларів, якщо будуть реалізовані ті проєкти, про які нині йдуть переговори", - повідомив Ніколайчук.
Він також додав, що вважає реалістичними прогнози економічного зростання на 4,8% у 2020 році.
У програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних 5 років.
Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили, що розглядають можливість запровадження розстрочки на купівлю державної землі сільськогосподарського призначення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?