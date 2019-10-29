Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У 2020 році в Україну можуть надійти до $шість млрд іноземних інвестицій - Мінекономіки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що у 2020 році іноземні інвестори вкладуть в Україну 5-6 мільярдів доларів інвестицій.
У 2020 році в Україну можуть надійти до $шість млрд іноземних інвестицій - Мінекономіки Фото: reuters.com

Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук у кулуарах Інвестиційного форуму у Маріуполі, передає "Інтерфакс-Україна", зазначає "Громадське".

"Ми вже бачимо можливість притоку прямих іноземних інвестицій у розмірі 5-6 мільярдів доларів, якщо будуть реалізовані ті проєкти, про які нині йдуть переговори", - повідомив Ніколайчук.

Він також додав, що вважає реалістичними прогнози економічного зростання на 4,8% у 2020 році.

У програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних 5 років.

Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили, що розглядають можливість запровадження розстрочки на купівлю державної землі сільськогосподарського призначення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2019 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.