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ЄС створює програму підтримки інвестицій в Україну на більш як мільярд євро

11 червня 2024, 17:11
ЄС створює програму підтримки інвестицій в Україну на більш як мільярд євро
Фото: ltava.poltava.ua
Євросоюз надає Україні фінансову допомогу в рамках бюджетного Українського фонду на €50 млрд і разом із партнерськими європейськими банками створює фінансову програму на €1,4 млрд для приваблення в Україну зовнішніх капітальних інвестицій.

Про це сьогодні у Берліні під час конференції з відновлення України заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тут, у Берліні ми підписуємо першу угоду вартістю у 1,4 мільярда євро з нашими банками-партнерами, щоб привабити інвестиції в Україну з нашого приватного сектору. Ми також розпочнемо цілеспрямовану підтримку для капітальних інвестицій в Україну. Таким чином ми, ЄС, допоможемо їм усунути деякі ризики, що асоційовані із капітальними інвестиціями", - сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, метою таких зусиль є покращити доступ до фінансування українського бізнесу, особливо у вимірі інвестицій у малі та середні підприємства, а також в "стартапи", які допоможуть модернізувати економіку України в таких сферах як IT і цифровізація, поновлювальна енергетика та виробництво критичних сировинних матеріалів.

"Ми розпочнемо із пілотних проєктів для вирішення найбільш нагальних потреб, ці проєкти можуть бути з часом розширені. Я знаю, що бізнес-спільнота хотіла б збільшити свої внески. Разом, ми можемо мобілізувати фінансову міць для того, щоб допомогти Україні чинити спротив і  відновлюватися", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Вона вважає, що Український фонд в обсязі 50 мільярдів євро, що був створений в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки, підкріплений ґрунтовним планом реформ та інвестицій, що був представлений урядом України, і цей план вже реалізується. 

В рамках Українського фонду Україна вже отримала від ЄС 6 мільярдів євро.

Раніше зранку президентка Єврокомісії заявила, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ в ЄС.

 

підтримка УкраїниЄвросоюзінвестиції

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