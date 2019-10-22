Мінекономіки: після запуску ринку, землю в Україні можуть продавати у розстрочку
Мінекономіки: після запуску ринку, землю в Україні можуть продавати у розстрочку про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов під час брифінгу 22 жовтня, передає "Громадське".
"Можливо ми будемо відстрочку давати, якщо особа купує державну землю. Такий механізм застосовувався у Грузії. Там схожа реформа була: платиш одразу 20-40%, а решту платиш 5-10 років після цього", - повідомив Милованов.
Також він зазначив, що в уряді розглядають можливість запровадження грантів на купівлю сільськогосподарських земель. Ця програма передбачає надання людині певної частини землі, яку вона хоче придбати, безкоштовно, а решту землі вона зможе купити у кредит під ринкові відсотки.
Милованов також зазначив, що в Україні точно діятимуть 2 програми підтримки фермерів, які захочуть придбати сільськогосподарську землю не лише у держави, але й у власників паїв: часткове відшкодування вартості кредитів та державні гарантії за кредитами на купівлю землі.
18 жовтня профільний комітет парламенту рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про ринок землі, у якому пропонується заборонити продаж сільгоспземель іноземцям протягом 4 років після запровадження ринку землі.
Раніше Аграрний комітет за десять хвилин рекомендував Раді прийняти в першому читанні законопроєкт про продаж землі в редакції депутатів. Про це у Верховній Раді повідомив член Комітету з питань аграрної політики і депутат "Батьківщини" Вадим Івченко.
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