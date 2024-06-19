НАТО інвестує €1 мільярд у європейські технологічні компанії для розвитку оборонних технологій
Альянс відкрив фонд для розвитку захисних технологій влітку 2022 року через кілька місяців після повномасштабного вторгнення армії рф в Україну.
Інноваційний фонд НАТО (NIF) інвестував один мільярд євро у чотири європейські технологічні компанії, які мають допомогти у розвитку оборони, безпеки та стійкості.
Про це повідомляє Reuters.
Фінансування отримали такі компанії:
- Fractile – лондонський виробник комп'ютерних чіпів, який працює над прискоренням великих мовних моделей (LLM), подібних до тих, що використовуються в ChatGPT;
- ARX Robotics – німецький розробник безпілотних роботів з функціями, що варіюються від підняття ваги до спостереження;
- iCOMAT – британський виробник більш легких матеріалів для транспортних засобів;
- Space Forge – уельський розробник напівпровідників для умов мікрогравітації та вакууму, щоб можна було використовувати у космосі.
Також встановлені партнерські відносини з венчурними компаніями Alpine Space Ventures, OTB Ventures, Join Capital та Vsquared Ventures для підтримки подальших інвестицій у глибокі технології на континенті.
"Забезпечення доступу до стратегічних технологій є ключем до забезпечення безпечного і процвітаючого майбутнього для одного мільярда громадян альянсу", – прокоментувала Андреа Траверсоне, керуючий партнер фонду.
Фонд підтримують 24 із 32 країн-членів НАТО, включно з Фінляндією та Швецією, які долучилися до альянсу раніше цього року.