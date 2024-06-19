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ПОЛІТИКА

НАТО інвестує €1 мільярд у європейські технологічні компанії для розвитку оборонних технологій

19 червня 2024, 11:03
НАТО інвестує €1 мільярд у європейські технологічні компанії для розвитку оборонних технологій
Фото: з вільного доступу
Інноваційний фонд НАТО (NIF) інвестував один мільярд євро у чотири європейські технологічні компанії, які мають допомогти у розвитку оборони, безпеки та стійкості.

Альянс відкрив фонд для розвитку захисних технологій влітку 2022 року через кілька місяців після повномасштабного вторгнення армії рф в Україну.

Інноваційний фонд НАТО (NIF) інвестував один мільярд євро у чотири європейські технологічні компанії, які мають допомогти у розвитку оборони, безпеки та стійкості.

Про це повідомляє Reuters.

Фінансування отримали такі компанії:

  • Fractile – лондонський виробник комп'ютерних чіпів, який працює над прискоренням великих мовних моделей (LLM), подібних до тих, що використовуються в ChatGPT;
  • ARX Robotics – німецький розробник безпілотних роботів з функціями, що варіюються від підняття ваги до спостереження;
  • iCOMAT – британський виробник більш легких матеріалів для транспортних засобів;
  • Space Forge – уельський розробник напівпровідників для умов мікрогравітації та вакууму, щоб можна було використовувати у космосі.

Також встановлені партнерські відносини з венчурними компаніями Alpine Space Ventures, OTB Ventures, Join Capital та Vsquared Ventures для підтримки подальших інвестицій у глибокі технології на континенті.

"Забезпечення доступу до стратегічних технологій є ключем до забезпечення безпечного і процвітаючого майбутнього для одного мільярда громадян альянсу", – прокоментувала Андреа Траверсоне, керуючий партнер фонду.

Фонд підтримують 24 із 32 країн-членів НАТО, включно з Фінляндією та Швецією, які долучилися до альянсу раніше цього року.

технологіїНАТОінвестиції

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