НАТО інвестує €1 мільярд у європейські технологічні компанії для розвитку оборонних технологій

Інноваційний фонд НАТО (NIF) інвестував один мільярд євро у чотири європейські технологічні компанії, які мають допомогти у розвитку оборони, безпеки та стійкості.

Альянс відкрив фонд для розвитку захисних технологій влітку 2022 року через кілька місяців після повномасштабного вторгнення армії рф в Україну.

Інноваційний фонд НАТО (NIF) інвестував один мільярд євро у чотири європейські технологічні компанії, які мають допомогти у розвитку оборони, безпеки та стійкості.

Про це повідомляє Reuters.

Фінансування отримали такі компанії:

Fractile – лондонський виробник комп'ютерних чіпів, який працює над прискоренням великих мовних моделей (LLM), подібних до тих, що використовуються в ChatGPT;

ARX Robotics – німецький розробник безпілотних роботів з функціями, що варіюються від підняття ваги до спостереження;

iCOMAT – британський виробник більш легких матеріалів для транспортних засобів;

Space Forge – уельський розробник напівпровідників для умов мікрогравітації та вакууму, щоб можна було використовувати у космосі.

Також встановлені партнерські відносини з венчурними компаніями Alpine Space Ventures, OTB Ventures, Join Capital та Vsquared Ventures для підтримки подальших інвестицій у глибокі технології на континенті.

"Забезпечення доступу до стратегічних технологій є ключем до забезпечення безпечного і процвітаючого майбутнього для одного мільярда громадян альянсу", – прокоментувала Андреа Траверсоне, керуючий партнер фонду.

Фонд підтримують 24 із 32 країн-членів НАТО, включно з Фінляндією та Швецією, які долучилися до альянсу раніше цього року.