Час дозволити Україні вступити до НАТО – Борис Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав західні країни перестати боятися "червоних ліній" кремля і назвав три кроки, які дозволять Україні перемогти.

Джонсон наголосив, що на кожному етапі війни Захід відмовляв Україні в озброєнні, такому як танки, літаки чи ракети з одним аргументом – страхом ескалації. Але, роки війни показали, що жодних "червоних ліній" у кремля немає.

Про це написав політик у колонці для The Spectator.

"путінський галас і брязкання шаблями виявилися нісенітницею, тому що насправді саме він боїться ескалації. Якщо ви справді стурбовані "ескалацією", то уявіть собі, що станеться, якщо Україна програє цю війну — адже саме тоді насправді почнеться ескалація. Україна не програє, але якби програла, ми б мали ризик ескалації по всій периферії колишньої радянської імперії, включно з кордоном з Польщею. Всюди, де путін вважав би, що агресія принесе плоди", – висловив думку Джонсон.

Він також наголосив, що поразка України – означала б катастрофічний програш НАТО і закликав не допустити цього.

"Нам потрібно стати серйозними і повернутися до реальності, і перший крок до здорового глузду - це зрозуміти, що з путіним не можна досягти жодного почесного компромісу. Ми повинні відмовитися від будь-якої ідеї, що українці підуть на угоду. Існує лише одна альтернатива, і вона є морально правильною. Це реалізація триєдиного плану перемоги України, подібного до того, який, я вірю, президент Володимир Зеленський викладе в США в найближчі кілька днів", – пише Джонсон.

Другим кроком, на думку Джонсона, мав би стати дозвіл Заходу, і в першу чергу США, на удари далекобійною зброєю по території рф, а також підготовка пакету кредитів у масштабах ленд-лізу на суму півтрильйона чи навіть трильйон доларів.

"По-третє, і це найважливіше, нам потрібно покласти край невизначеності, яка переслідує Україну з часів закінчення холодної війни, і дати остаточне інституційне вираження долі, яку обрав український народ. Ми повинні прийняти Україну в НАТО зараз, і я маю на увазі зараз", – додав Джонсон.

За його словами, Україну повинні взяти в НАТО ще до закінчення війни, оскільки в ст. 6 йдеться про те, що країни можуть бути членами Альянсу навіть у тому разі, якщо гарантії безпеки не поширюються на всі їхні міжнародно визнані території.

"Ми повинні зробити це в найближчі кілька місяців, тому що це найбільший крок, який ми можемо зробити, щоб покласти край цій жахливій війні. Прийнявши Україну в НАТО, ми надішлемо важливий сигнал Кремлю, який росіяни повинні почути", – пояснив Джонсон.