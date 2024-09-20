Румунія прискорює закупівлю боєприпасів у відповідь на російську агресію

Румунія має прискорити закупівлю боєприпасів у відповідь на триваючу агресію росії проти України.

Відповідне рішення в четвер ухвалила Вища рада національної оборони (CSAT) під головуванням президента Клауса Йоганніса.

Про це повідомляє Euractiv.

Рада підкреслила, що агресивна позиція росії призвела до змін у регіональній безпеці, які вимагають переоцінки, зміни пріоритетів і реконфігурації програм військових закупівель.

Згідно із заявою CSAT за підсумками засідання, ці зміни спрямовані на зміцнення оборонних можливостей Румунії для протидії новим загрозам, в тому числі "збільшення обсягів закупівель боєприпасів і поступове нарощування стратегічних резервів".

Члени Ради також обговорили План розвитку румунської армії на 2025-2034 роки.

Рада підкреслила необхідність для Румунії розвивати свій внутрішній промисловий потенціал з виробництва сучасної військової техніки як для збройних сил мирного часу, так і для підтримання в робочому стані наявної техніки, захисту критично важливих інтересів безпеки і забезпечення безпеки ланцюга поставок. Вона також підкреслила необхідність "виробництва і розробки нового обладнання для посилення військового потенціалу під час криз або у воєнний час".

На засіданні також розглядалися останні події російської агресії, зокрема нещодавні ескалації, які є кричущими порушеннями міжнародного права.

"Було оцінено їхній вплив на регіональну безпеку в Чорному морі, що має значні наслідки як для Європи, так і для євроатлантичного регіону. Були обговорені додаткові заходи стримування і контрзаходи для реалізації на національному рівні і за підтримки союзників по НАТО", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс просить парламент схвалити створення навчальної бази на території країни для підготовки морських піхотинців з України. У листі до депутатів він підкреслив необхідність інтенсифікації та диверсифікації навчання українських військових.