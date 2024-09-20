Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Румунія прискорює закупівлю боєприпасів у відповідь на російську агресію

20 вересня 2024, 18:43
Румунія прискорює закупівлю боєприпасів у відповідь на російську агресію
Румунія має прискорити закупівлю боєприпасів у відповідь на триваючу агресію росії проти України.

Відповідне рішення в четвер ухвалила Вища рада національної оборони (CSAT) під головуванням президента Клауса Йоганніса.

Про це повідомляє Euractiv.

Рада підкреслила, що агресивна позиція росії призвела до змін у регіональній безпеці, які вимагають переоцінки, зміни пріоритетів і реконфігурації програм військових закупівель.

Згідно із заявою CSAT за підсумками засідання, ці зміни спрямовані на зміцнення оборонних можливостей Румунії для протидії новим загрозам, в тому числі "збільшення обсягів закупівель боєприпасів і поступове нарощування стратегічних резервів".

Члени Ради також обговорили План розвитку румунської армії на 2025-2034 роки.

Рада підкреслила необхідність для Румунії розвивати свій внутрішній промисловий потенціал з виробництва сучасної військової техніки як для збройних сил мирного часу, так і для підтримання в робочому стані наявної техніки, захисту критично важливих інтересів безпеки і забезпечення безпеки ланцюга поставок. Вона також підкреслила необхідність "виробництва і розробки нового обладнання для посилення військового потенціалу під час криз або у воєнний час".

На засіданні також розглядалися останні події російської агресії, зокрема нещодавні ескалації, які є кричущими порушеннями міжнародного права.

"Було оцінено їхній вплив на регіональну безпеку в Чорному морі, що має значні наслідки як для Європи, так і для євроатлантичного регіону. Були обговорені додаткові заходи стримування і контрзаходи для реалізації на національному рівні і за підтримки союзників по НАТО", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс просить парламент схвалити створення навчальної бази на території країни для підготовки морських піхотинців з України. У листі до депутатів він підкреслив необхідність інтенсифікації та диверсифікації навчання українських військових.

Румуніябоєприпасивійна в Україні

Останні матеріали

Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється