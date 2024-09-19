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ПОЛІТИКА

Румунія запропонувала створення бази для навчання українських морських піхотинців

19 вересня 2024, 12:42
Румунія запропонувала створення бази для навчання українських морських піхотинців
Фото: Слово і Діло
Пропозиція зроблена в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Президент Румунії Клаус Йоганніс просить парламент схвалити створення навчальної бази на території країни для підготовки морських піхотинців з України. У листі до депутатів він підкреслив необхідність інтенсифікації та диверсифікації навчання українських військових.

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що Йоганніс запропонував створити навчальний центр в рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG). Румунія підтримуватиме підготовку української морської піхоти в межах своїх можливостей. Роботу обʼєкта підтримуватимуть внески міжнародної спільноти, а Британія забезпечить фінансування та планову підтримку для його початкового розвитку.

Навчальний центр працюватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення військовими союзників. Бухарест зможе відмовитися від зобов'язань у будь-який момент під час навчального процесу або в кінці узгодженого періоду.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що українські пілоти вже проходять навчання на винищувачах F-16 у Румунії. 

Румуніянавчання військовихвійна в Україні

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