Камала Гарріс заручається підтримкою зірок – FT

У той час як зірки виступають на підтримку кандидатів у президенти, експерти кажуть, що це може не вплинути на ситуацію в день голосування.

Коли кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс проводила мітинг у Мічигані в четвер, 19 вересня, до неї на сцені приєдналася відома американська телеведуча Опра Вінфрі.

Про це пише FT.

70-річна Вінфрі, найбільш відома завдяки своєму багаторічному ток-шоу, останніми роками здебільшого уникала політичної уваги. Але, попри те, що вона не належить до жодної з двох основних політичних партій США, минулого місяця Вінфрі несподівано з'явилася на з'їзді Демократичної партії в Чикаго, підтримавши кандидатуру Гарріс і закликавши глядачів “віддати перевагу здоровому глузду над дурницями”.

Вінфрі — лише одна з сузір'я великих зірок з мільйонами шанувальників, які оголосили про підтримку Гарріс та її напарника Тіма Волза. Водночас, деякі знаменитості виступили на підтримку кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Та чи дійсно підтримка знаменитостей підвищує шанси кандидата на виборах?

Є деякі ознаки того, що підтримка Гарріс з боку Вінфрі може покращити шанси кандидата від демократів на перемогу. Вінфрі вперше підтримала політичного кандидата ще у 2008 році — тодішнього сенатора Барака Обаму на праймеріз Демократичної партії.

Пізніше науковці з Північно-Західного університету та Університету Меріленду підрахували, що її підтримка принесла Обамі мільйон додаткових голосів, особливо серед жінок.

Несподівана підтримка з боку відомої поп-зірки Тейлор Свіфт, як очікується, також зіграє на користь Гарріс. Свіфт, яка на початку своєї кар'єри уникала втручання в політику, написала в Instagram, що голосує за Гарріс, “тому що вона бореться за права і справи, які потребують воїна, щоб їх відстоювати”

34-річна співачка підписала свій допис “бездітна кошатниця” - тонко завуальоване посилання на заяви напарника Трампа Джей Ді Венса. Вона додала посилання на сайт групи Vote.org, щоб її понад 270 мільйонів підписників могли зареєструватися для голосування.

Згодом Vote.org повідомила, що отримала понад 35 тисяч нових реєстрацій виборців за цим посиланням.

Опитування, проведене в четвер в Університеті Монмута, показало, що три чверті, або 76%, зареєстрованих виборців заявили, що чули про позицію Свіфт.

"Вона, мабуть, найбільш впізнавана людина на планеті на цей момент", - сказав професор маркетингу в школі бізнесу Університету Пенсильванії Майкл Платт.

Водночас, інші опитування показують, що хоча багато американців знають, за кого голосуватиме Свіфт, її послання не вплинуло на позицію більшості з них.

Згідно з результатами опитування ABC News/Ipsos, опублікованими в неділю, 15 вересня, 81% виборців заявили, що позиція Свіфт не вплине на те, як вони проголосують, і лише 6% сказали, що з більшою ймовірністю підтримають Гарріс. Тим часом 13% респондентів заявили, що це зменшить ймовірність їхньої підтримки віцепрезидента Гарріс.

Втім, допис Свіфт, безумовно, вплинув на опонента Гарріс. Трамп відреагував на цю новину, написавши на своїй платформі Truth Social “Я ненавиджу Тейлор Свіфт”.

Демократи привітали підтримку з боку відомої співачки, яка, за словами представників кампанії Гарріс, стала несподіванкою для віцепрезидента та її команди.

Вони стверджують, що на президентських виборах кожен голос має значення, особливо якщо Свіфт та інші знаменитості зможуть мотивувати молодих виборців прийти на виборчі дільниці.

"Ми живемо в цьому дуже фрагментованому медіа-середовищі, в якому більшість людей визначилися, за кого голосуватимуть. Усе зведеться до досить невеликої кількості виборців, які вирішуватимуть результат цих виборів", – сказав представник кампанії Гарріс.

Цього тижня співачка Біллі Айліш та її брат Фіннеас О'Коннел також підтримали Гарріс, опублікувавши відео в Instagram, в якому закликали своїх понад 120 мільйонів підписників зареєструватися й підтримати віцепрезидента та її напарника.

Водночас деякі демократи застерігають від надмірного захоплення “культурою знаменитостей”, особливо з огляду на те, що партія намагається позиціонувати себе як захисника інтересів робітничого класу, простих американців. Дехто вказує, що підтримка з боку знаменитостей може покращити позиції кандидата лише на певний час.

Боротьба Гілларі Клінтон за Білий дім у 2016 році також включала роль знаменитостей — напередодні виборів на сцені її мітингів з'являлися відомі своєю “стриманістю” щодо преси репер Jay-Z та співачка Бейонсе. Втім, Клінтон все одно програла Трампу.

Бейонсе цього року не озвучувала свою позицію щодо виборів, хоча й дозволила Гарріс використовувати її пісню в передвиборчому відео.

Водночас колишній президент розлютився на інших прихильників Гарріс, окрім Свіфт.

Коли актор Джордж Клуні на початку літа наробив галасу, закликавши президента США Джо Байдена призупинити свою кампанію з переобрання, Трамп заявив у дописі на Truth Social, що Клуні повинен піти з політики й повернутися на телебачення.

Нещодавно повідомлялося, що між кандидатами в президенти США відбулися теледебати, які не були надто вдалими для Трампа: 63% глядачів назвали Гарріс переможницею двобою. Та це ще нічого не означає.