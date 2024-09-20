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ПОЛІТИКА

Європейські країни мають ресурси для зими навіть без російського газу

20 вересня 2024, 19:15
Європейські країни мають ресурси для зими навіть без російського газу
Фото: УНН
Австрія та Словаччина, які досі залежать від російського палива, отримують стабільні поставки.

Європа має всі необхідні ресурси для забезпечення стабільних поставок газу цієї зими, навіть у разі припинення транзиту російського газу через Україну після закінчення угоди 31 грудня 2024 року. Про це заявив Майкл Льюїс, головний виконавчий директор компанії Uniper SE, зазначивши, що потенційне зникнення російського газу вже враховане на ринку і закладене в ціну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські країни, зокрема Австрія та Словаччина, які досі залежать від російського палива, отримують стабільні поставки з Норвегії та значно збільшили імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з таких країн, як США. Завдяки цьому Європа зміцнила свої запаси перед опалювальним сезоном.

Льюїс також наголосив, що Uniper не планує відновлювати купівлю російського газу, поки триває війна в Україні, зазначивши, що можливі переговори щодо газу можуть відбутися лише після завершення війни та відновлення відносин між ЄС і росією.

Uniper, яка раніше була одним із головних клієнтів "Газпрому", зараз більше не купує російський газ і змушена була шукати альтернативні постачання після обмеження експорту до Європи. У червні 2024 року міжнародний арбітраж присудив компанії понад 13 мільярдів євро компенсації за обсяги газу, які "Газпром" не поставив з середини 2022 року.

Нещодавно міністр економіки та енергетики ФРН Роберт Габек заявив, що у країні подолали нестачу російського газу. 

Європагаз рф

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