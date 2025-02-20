Apple випустила новий iPhone 16E: недорогий і потужний

Нову модель чекали майже три роки.

Ввечері середи корпорація Apple презентувала новий iPhone 16E.

В пресрелізі зазначається, що новий телефон бюджетний, однак досить потужний.

Нова модель відомої лінійки чекали майже три роки.

В офіційному пресцентрі Apple розказали, що цей телефон є наступним iPhone SE і повторює дизайн iPhone 14, він представлений в чорному та білому кольорах.

Відомо, що Apple остаточно відмовився від класичного інтерфейсу Touch ID. Проте модель 16E отримала виріз із підтримкою Face ID, новітній чип A18 та підтримку Apple Intelligence.

Фронтальна камера для Face ID і селфі вбудована в невеликий виріз у верхній частині екрана, а не в Dynamic Island, як у більш останніх дорогих моделях.

Крім того, смартфон має 6,1-дюймовий OLED-дисплей і тепер його можна порівняти за розмірами зі стандартним iPhone 16.

Новий iPhone 16E отримав налаштовану кнопку Action, але не підтримує нову функцію Camera Control, доступну в iPhone 16. Також смартфон відмовився від порту Lightning на користь USB-C, що стало обов'язковою вимогою для продажу в країнах ЄС.

Всередині встановлений чип A18, такий же як в iPhone 16, що робить iPhone 16E потужним для роботи з Apple Intelligence, а саме набором ШІ-інструментів.

Нагадаємо, що базовий iPhone 15 не підтримує цю функцію.

Раніше компанія заявляла, що для Apple Intelligence потрібно щонайменше 8 Гб оперативної пам'яті. Тому ймовірно iPhone 16E має щонайменше такий же обсяг, а базова версія тепер має 128 Гб пам'яті - 64-гігабайтні моделі залишилися в минулому.

Новинка оснащена однією 48-мегапіксельною основною камерою і це важлива відмінність від більш дорогих моделей, які пропонують додаткові камери.

Але пристрій підтримує бездротову зарядку і має захист від води за стандартом IP.

Новий iPhone 16E став першим смартфоном Apple з власним модемом.

Компанія довго працювала над відмовою від рішень Qualcomm.

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