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Тім Кук оголосив новини про нового члена сім'ї Apple

14 лютого 2025, 21:46
Тім Кук оголосив новини про нового члена сім'ї Apple
Презентація має відбутись вже 19 лютого.

Гендиректор компанії AppleТім Кук написав, що ми "зустрінемось з найновішим членом сім'ї", ймовірнро, маючи на увазі широко обговорюваний телефон iPhone SE четвертого покоління. 

Про це пише TechRadar з посиланням на пост в X (Twitter), в якому відео. 

"Приготуйтеся зустріти найновішого члена сім'ї", - написав гендиректор  в соцмережі X ( Twitter). 

Останні дні тільки й чуток про новий смартфон від Apple.

Генеральний директор Apple також повідомив, що наступного тижня, в середу, 19 лютого 2025 року, компанія представить щось нове. 

"Лише не називайте це заходом Apple", - написав ві.

Також його пост в соцмережі закінчується словами #AppleLaunch. 

Це може бути широко обговорюваний iPhone SE четвертого покоління чи потенційно нові комп'ютери Mac, AirTag другого покоління, новий iPad або щось зовсім нове. 

Окрім тексту, єдиною підказкою Кука став шестисекундний тизерний ролик. 

Відео містить веселу музику, але справжньою зіркою є логотип Apple з різними відтінками срібла, чорного та інших кольорів, що проходять крізь нього, що може бути світлом, яке відбивається від поверхні або країв майбутнього продукту, коли він летить у просторі.

Також навколо логотипу Apple є кругле кільце, яке може бути просто для того, щоб розмістити його в просторі цього тизера, але воно також може натякати на верхню частину HomePod або HomePod mini, яка має круглу форму з набором світлодіодів у центрі, а ще ходять чутки про новий AirTag, що також є круглим продуктом.

 

 
AppleТім Кук

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