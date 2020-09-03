Apple запатентувала конкурента Samsung Galaxy Fold
Новий патент був виданий Apple Бюро з патентів і товарних знаків США (USPTO). Судячи з усього, пристрій отримає гнучкий дисплей, з'єднаний за допомогою спеціальних шарнірів. Мовиться про два варіанти дизайну: класичний, коли основний екран буде згорнутий всередину, і такий, де екран складатиметься у кілка шарів, повідомляє phonearena, передає 24 КАНАЛ.
Деталі запатентованого пристрою Apple
Точних відомостей про матеріал покриття дисплею наразі немає. Гнучка частина може бути підсилена хімічними речовинами і виготовлена зі скла, сапфіру або будь-якого іншого керамічного матеріалу. У патенті вказується, що захисні листи будуть використовуватися для "полегшення локального вигину або вигину без створення неприйнятного внутрішньої напруги".
У патенті описується застосування декількох датчиків, включаючи: акселерометр, гіроскоп, магнітометр та інші. Вони повинні визначати правильну орієнтацію дисплея. Apple також розглядає можливість використання сенсорів для ввімкнення, відключення або переведення екрану в режим очікування в той момент, коли пристрій перебуватиме в складеному стані.
Патентні зображення
Сценарії використання ґаджета
Згідно з документом, смартфон можна буде розмістити в такий спосіб: під кутом 90 градусів, використовуючи нижню частину в ролі цифрової клавіатури, або в складеному стані, розмістивши його на тумбочці, де пристрій зможе показувати корисну для користувача інформацію.
Поки не зрозуміло, чи планує Apple випускати подібний гаджет або ж це черговий патент, який ніколи не буде втілений в життя.
Нагадаємо, що компанія Apple погодилася заплатити до 500 млн доларів компенсації власникам старих iPhone, у яких смартфони стали працювати повільніше після запуску нових версій iOS.
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