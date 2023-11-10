Apple заплатить $25 млн за наймання іммігрантів

Компанія Apple заплатить $25 млн для врегулювання позовів Міністерства юстиції США про незаконно надану перевагу працівникам-іммігрантам, а не громадянам США.

Про це повідомляє Reuters.

"Apple не працевлаштовувала громадян США або тих, хто має посвідку на проживання, на посади, що підпадали під федеральну програму, яка дозволяла роботодавцям подавати документи на грін-карти для іммігрантів", - заявили в Мін’юст США.

Така політика це порушення федерального закону, який забороняє дискримінацію за громадянством.

Подібна угода про врегулювання є найбільшою в історії Міністерства юстиції США, зауважує агентство.

Вона вимагає від Apple виплатити $6,75 млн цивільних штрафів і $18,25 млн постраждалим працівникам.

Apple зі своєї сторони заявила, що порушення стандартів Міністерства юстиції було ненавмисним.

Нагадаємо, що ринкова вартість акцій американської компанії Apple Inc влітку вперше завершила торгову сесію із позначкою більше $3 трлн.