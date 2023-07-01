Вартість Apple перевищила $3 трлн

Ринкова вартість акцій американської компанії Apple Inc вперше завершила торгову сесію із позначкою більше $3 трлн.

Про це повідомляє Reuters.

"Акції найдорожчої компанії світу зросли на 2,3% до 193,97 долара США, а її ринкова капіталізація склала 3,05 трильйона доларів", - пише видання.

Раніше ринкова капіталізація Apple ненадовго перевищила $3 трнл під час торгів 3 січня 2022 року, однак після закриття сесії вартість впала нижче цієї позначки.

Акції найбільших компаній, включаючи Apple, Nvidia Corp і Tesla Inc, різко зросли після того, як звіт Міністерства торгівлі США показав, що індекс цін на особисті споживчі витрати в травні підвищився менше, ніж в квітні, а це показує прогрес в боротьбі Федерального резерву з інфляцією.

Цього року акції Apple зросли на 49% через зростання кількох найдорожчих компаній Волл-стріт.