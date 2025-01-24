Арешт російських активів загрожує небажаними наслідками для ЄС – Bloomberg

Кошти зберігаються в Euroclear і там побоюються претензій з боку кремля.

Конфіскація заморожених активів рф може мати непередбачені наслідки.

Про це заявила головний виконавчий директор бельгійського центрального депозитарію цінних паперів Euroclear Валері Урбен, передає агенція Bloomberg.

"З боку москви завжди можуть бути вжиті контрзаходи, які можуть ще більше дестабілізувати фінансові ринки", - сказав вона;

Проте урбен наголосила на важливості передання не тільки активів, а й зобов'язань у разі їхньої конфіскації країнами-членами Євросоюзу, щоб захистити Euroclear від подальших претензій з боку рф.

"Ми бачили випадок з іранськими активами через 20 років. Тому я не думаю, що це щось теоретичне", - додала вона.

Наразі блоку використовував лише прибуток, отриманий від російських активів, які підпали під санкції, задля надання допомоги Києву.

Союзники України ухвалили механізм, за якого прибуток використовується для забезпечення пакета кредитів Києву в розмірі 50 мільярдів євро.

Також комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс казав, що блоку слід розглянути можливість вжиття заходів, що виходять за рамки заморожування активів, включно з можливим їхнім арештом для компенсації Україні збитків від вторгнення рф.

Ще в жовтні країни G7 погодили $50 млрд Україні.