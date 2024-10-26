G7 погодили $50 млрд Україні

До кінця року має розпочатись виплата коштів.

Лідери країн Великої сімки опублікували заяву, де повідомили, що досягли домовленості щодо деталей надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів за рахунок російських активів.

Про це йдеться у заяві G7, зробленій під час щорічного саміту в Італії.

"Ми, лідери Групи семи, досягли консенсусу стосовно того, як надати близько 50 млрд доларів за ініціативою Надзвичайні позики для прискорення доходів для України", - написано в документі.

Було досягнуто рішення, що ці позики виплачуватимуться і повертатимуться за рахунок відсотків на заморожені російські кошти відповідно до національних законів держав G7 та міжнародного права.

"Кошти позики виплачуватимуться кількома каналами для підтримки бюджетних потреб України, а також надання їй військової допомоги та сприяння у відновленні", - заявили в G7.

У заяві додали, що чинна мета - "до кінця року розпочати виплату коштів".

Тиждень тому Фон дер Ляєн заявила, що черговий транш на €50 млрд Україна отримає до кінця року.