G7 погодили $50 млрд Україні
Лідери країн Великої сімки опублікували заяву, де повідомили, що досягли домовленості щодо деталей надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів за рахунок російських активів.
Про це йдеться у заяві G7, зробленій під час щорічного саміту в Італії.
"Ми, лідери Групи семи, досягли консенсусу стосовно того, як надати близько 50 млрд доларів за ініціативою Надзвичайні позики для прискорення доходів для України", - написано в документі.
Було досягнуто рішення, що ці позики виплачуватимуться і повертатимуться за рахунок відсотків на заморожені російські кошти відповідно до національних законів держав G7 та міжнародного права.
"Кошти позики виплачуватимуться кількома каналами для підтримки бюджетних потреб України, а також надання їй військової допомоги та сприяння у відновленні", - заявили в G7.
У заяві додали, що чинна мета - "до кінця року розпочати виплату коштів".
Тиждень тому Фон дер Ляєн заявила, що черговий транш на €50 млрд Україна отримає до кінця року.