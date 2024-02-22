Арешт заморожених російських активів отримав підтримку юридичних експертів – Bloomberg

Група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам G7 листа, в якому йдеться, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву.

Про це пише агенція Bloomberg.

Лист був розісланий країнам G7 і підписаний десятьма експертами з міжнародного права та практиками з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Британії і США.

"Ми дійшли висновку, що відповідно до міжнародного права було б законним для держав, які заморозили російські державні активи, вжити додаткових контрзаходів проти РФ, враховуючи порушення нею найважливіших норм міжнародного права, у формі передачі активів російської держави в якості компенсації збитків, завданих безпосередньо протиправними діями росії", - йдеться в листі.

Експерти кажуть, що через вторгнення військ рф в Україну триває, ця оцінка відображає ширшу готовність розглянути те, що раніше вважалося юридично сумнівним кроком щодо заморожених активів росії.

У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які "виникли безпосередньо внаслідок незаконних дій росії".

Під листом стоять підписи десяти експертів з міжнародного права: Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Японії.

Серед підписантів є професор і колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, адвокат і дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

В листі юридичні експерти рекомендують державам, які заморозили російські активи, передати їх міжнародному органу під їхньою юрисдикцією, який потім міг би виділити конфісковані активи для допомоги Україні у відновленні економіки.

Ми також писали, що вперше в історії США перерахували конфісковані російські кошти до Естонії на користь України.