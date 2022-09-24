НОВИНИВсього з початку війни до держдавного бюджету надійшло 456 млн грнПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Арештовані кошти сина Януковича передані на зміцнення обороноздатності України
Фото: google.com
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на зміцнення обороноздатності України з початку повномасштабної війни переказало 456 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба АРМА.
У спільній роботі Офісу Генерального прокурора та Нацагентства було передано Головному управлінню розвідки 304 млн грн, які належали одному з синів президента-втікача Віктора Януковича. При цьому понад 50 млн грн із цієї суми отримано саме завдяки розміщенню коштів на депозитних рахунках АРМА.
"Також нещодавно після погодження Кабінету Міністрів України АРМА придбало перший пакет військових облігацій на 152 мільйони гривень. Ці кошти будуть безпосередньо спрямовані до державного бюджету для використання в оборонних та інших важливих цілях під час воєнного стану", – йдеться в повідомленні.
До того ж Кабмін погодив придбання Нацагентством ще на понад 300 млн грн військових облігацій.
У відомстві додають, що на придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у національній валюті. Для здійснення операцій залучається державний банк, а обсяг грошей для купівлі кожного пакету цінних паперів погоджуються з Кабміном.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині арештували майно підприємства на 470 млн грн, власником якого був громадянин рф.
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