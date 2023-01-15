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CУСПІЛЬСТВО

Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав

15 січня 2023, 18:06
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
Фото: Главком
Радник Офісу президент Олексій Арестович через свої висловлювання вчергове втрапив у скандал. У розмові з Марком Фейгіним він заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. За його даними, вона впала на під'їзд будинку і вибухнула відразу після цього
Такі слова Арестовича відразу розтягнули російські пропагандисти. Тож радник Офісу президента нарвався на шквал критики від українців. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.
 
Сам Арестович за сказане в ефірі вибачився. Мовляв, просто втомився. Доводиться швидко обробляти величезні масиви інформації, ось і обмовився, трапляється.
 
 
Однак пізніше вибачення відкликав та заявив – у ефірі не стверджував, що ракету збила українська ППО, а розповів, що це лише версія, котра потребує перевірки.
 
Нагадаємо, що вчора радник Офісу президента зробив несподівану заяву про ракету, яка 14 січня впала на будинок в Дніпрі, і нарвався на хвилю критики у мережі
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