Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав

Радник Офісу президент Олексій Арестович через свої висловлювання вчергове втрапив у скандал. У розмові з Марком Фейгіним він заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. За його даними, вона впала на під'їзд будинку і вибухнула відразу після цього

Такі слова Арестовича відразу розтягнули російські пропагандисти. Тож радник Офісу президента нарвався на шквал критики від українців. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Сам Арестович за сказане в ефірі вибачився. Мовляв, просто втомився. Доводиться швидко обробляти величезні масиви інформації, ось і обмовився, трапляється.

Однак пізніше вибачення відкликав та заявив – у ефірі не стверджував, що ракету збила українська ППО, а розповів, що це лише версія, котра потребує перевірки.