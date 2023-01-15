"Самозакохана скотина" - Арестович вчергове втрапив у скандал через свою заяву про обстріл Дніпра
Російська ракета впала на будинок у Дніпрі після того, як була збита силами ППО.
Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".
Як розповів він під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним, ракету нібито збила ППО і тому вона впала на будинок і пізніше здетонувала.
"Її збили і вона впала на під’їзд", - сказав Арестович.
"Там є ще проблеми з їдким димом, тому що ракети заправляються вкрай токсичним паливом, яке стало додатковим елементом ураження", - додав він.
Також варто зазначити, що в мережі вже з’явилося відео, на якому видно момент падіння ракети і можна почути, що вибух був лише один. На думку користувачів мережі, це є доказом того, що Арестович неправий.
Українці не приховувають обурення з приводу слів радника ОПУ і прямо висловили, що про нього думають.
Зокрема, міський голова Дніпра Борис Філатов назвав Арестовича "самозакоханою скотиною" і "помийним ротом".
В свою чергу, очільник міського штабу тероборони Геннадій Корбан запропонував 25 тисяч доларів на анонімних умовах тому, хто надасть особисті дані окупанта, котрий обстріляв Дніпро.