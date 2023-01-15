"Самозакохана скотина" - Арестович вчергове втрапив у скандал через свою заяву про обстріл Дніпра

Радник Офісу президента зробив несподівану заяву про ракету, яка 14 січня впала на будинок в Дніпрі, і нарвався на хвилю критики у мережі

Російська ракета впала на будинок у Дніпрі після того, як була збита силами ППО.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

Як розповів він під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним, ракету нібито збила ППО і тому вона впала на будинок і пізніше здетонувала.

"Її збили і вона впала на під’їзд", - сказав Арестович.

"Там є ще проблеми з їдким димом, тому що ракети заправляються вкрай токсичним паливом, яке стало додатковим елементом ураження", - додав він.

Його слова поширили російські пропагандисти.

Натомість Повітряні сили заявили, що в багатоповерхівку у Дніпрі влучила ракета Х-22, запущена з району Курської області рф. А ЗСУ не мають вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет.

Також варто зазначити, що в мережі вже з’явилося відео, на якому видно момент падіння ракети і можна почути, що вибух був лише один. На думку користувачів мережі, це є доказом того, що Арестович неправий.

Українці не приховувають обурення з приводу слів радника ОПУ і прямо висловили, що про нього думають.

Зокрема, міський голова Дніпра Борис Філатов назвав Арестовича "самозакоханою скотиною" і "помийним ротом".

Арестович в своєму Telegram намагався виправдатись, але вибачень від нього читачі так і не дочекались. Як повідомляв iPress, Під час масштабного обстрілу по України, російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. За останніми даними, 12 цивільних громадян загинуло, більше 70 поранених, 26 людей знаходяться під завалами, їхня доля невідома.