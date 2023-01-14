Корбан запропонував 25 тисяч доларів за дані окупанта, котрий обстріляв Дніпро

Кожен воєнний злочин має прізвище, ім’я, звання, місце служби, зазначив очільник міського штабу тероборони

Геннадій Корбан оприлюднив дані росіянина, який запустив ракету по Дніпру, що влучила у багатоповерховий будинок 14 січня. Про це він написав в Telegram, пообіцявши винагороду за прізвище та ім'я окупанта.

"Шановні друзі, всі ми знаємо, що у Дніпрі сьогодні було скоєно воєнний злочин рашистів. Рашисти не безіменні. Кожен воєнний злочин має прізвище, ім’я, звання, місце служби", - написав Корбан.

Він також оприлюднив відомі йому дані.

52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, м. Шайківка.

ТУ-22М3. в/ч 33310.

Позивний ведучого 42492.

Пуск був із району м. Курськ, посадка в Рязані.

Ракета Х-22.

"Це той негідник, який запустив ракету по житловому будинку. Шановні друзі, мені потрібні його ПІБ та адреса проживання в Росії. Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 000 у.о. на анонімних умовах", - написав Геннадій Корбан.

Як повідомляв iPress, росіяни ракетою влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі.