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Корбан запропонував 25 тисяч доларів за дані окупанта, котрий обстріляв Дніпро

14 січня 2023, 20:04
Корбан запропонував 25 тисяч доларів за дані окупанта, котрий обстріляв Дніпро
Геннадій Корбан. Фото: УНІАН
Кожен воєнний злочин має прізвище, ім’я, звання, місце служби, зазначив очільник міського штабу тероборони

Геннадій Корбан оприлюднив дані росіянина, який запустив ракету по Дніпру, що влучила у багатоповерховий будинок 14 січня. Про це він написав в Telegram, пообіцявши винагороду за прізвище та ім'я окупанта.

"Шановні друзі, всі ми знаємо, що у Дніпрі сьогодні було скоєно воєнний злочин рашистів. Рашисти не безіменні. Кожен воєнний злочин має прізвище, ім’я, звання, місце служби", - написав Корбан.

Він також оприлюднив відомі йому дані.

  • 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, м. Шайківка.
  • ТУ-22М3. в/ч 33310.
  • Позивний ведучого 42492.
  • Пуск був із району м. Курськ, посадка в Рязані.
  • Ракета Х-22.

 

"Це той негідник, який запустив ракету по житловому будинку. Шановні друзі, мені потрібні його ПІБ та адреса проживання в Росії. Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 000 у.о. на анонімних умовах", - написав Геннадій Корбан.

Як повідомляв iPress, росіяни ракетою влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі.

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