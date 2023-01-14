Корбан запропонував 25 тисяч доларів за дані окупанта, котрий обстріляв Дніпро
Геннадій Корбан оприлюднив дані росіянина, який запустив ракету по Дніпру, що влучила у багатоповерховий будинок 14 січня. Про це він написав в Telegram, пообіцявши винагороду за прізвище та ім'я окупанта.
"Шановні друзі, всі ми знаємо, що у Дніпрі сьогодні було скоєно воєнний злочин рашистів. Рашисти не безіменні. Кожен воєнний злочин має прізвище, ім’я, звання, місце служби", - написав Корбан.
Він також оприлюднив відомі йому дані.
- 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, м. Шайківка.
- ТУ-22М3. в/ч 33310.
- Позивний ведучого 42492.
- Пуск був із району м. Курськ, посадка в Рязані.
- Ракета Х-22.
"Це той негідник, який запустив ракету по житловому будинку. Шановні друзі, мені потрібні його ПІБ та адреса проживання в Росії. Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 000 у.о. на анонімних умовах", - написав Геннадій Корбан.
Як повідомляв iPress, росіяни ракетою влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі.