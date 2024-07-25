Українці застосовують нову стратегію для захисту неба – The Economist

Раніше цю стратегію недооцінювали, але українці довели її ефективність.

На початку вторгнення росії перспективи України щодо захисту повітряного простору виглядали поганими. Радарне покриття країни було неоднозначним ще до того, як її радіолокаційні станції зазнали атаки. Багато безпілотників і крилатих ракет летіли надто низько, щоб їх помітити. Але ситуація змінилася.

Про це пише The Economist,.

Через чотири дні після початку вторгнення група амбітних українських розробників сформувала підрозділ під назвою "Technari" та розробила систему для виявлення та відстеження російських повітряних атак. Це застосунок та модель штучного інтелекту, що дозволяє громадянам України повідомляти про об’єкти в небі одним натисканням кнопки.

Це виявилося приголомшливо ефективним. Група Technari сподівається на ще більші успіхи, оскільки починає обробляти звуки потенційних повітряних загроз, які вловлюють мікрофонні мережі, розташовані по всій Україні.