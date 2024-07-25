Українці застосовують нову стратегію для захисту неба – The Economist
25 липня 2024, 12:55
Фото: з вільного доступу
Раніше цю стратегію недооцінювали, але українці довели її ефективність.
На початку вторгнення росії перспективи України щодо захисту повітряного простору виглядали поганими. Радарне покриття країни було неоднозначним ще до того, як її радіолокаційні станції зазнали атаки. Багато безпілотників і крилатих ракет летіли надто низько, щоб їх помітити. Але ситуація змінилася.
Про це пише The Economist,.
Через чотири дні після початку вторгнення група амбітних українських розробників сформувала підрозділ під назвою "Technari" та розробила систему для виявлення та відстеження російських повітряних атак. Це застосунок та модель штучного інтелекту, що дозволяє громадянам України повідомляти про об’єкти в небі одним натисканням кнопки.
Це виявилося приголомшливо ефективним. Група Technari сподівається на ще більші успіхи, оскільки починає обробляти звуки потенційних повітряних загроз, які вловлюють мікрофонні мережі, розташовані по всій Україні.
"Робота компанії – маленька частина тихого, але драматичного українського експерименту з протидії авіаційним атакам. Кілька інших підрозділів уже користуються мережами мікрофонів, які передають звуки українським операторам ППО. Ці інновації часів війни виявилися настільки успішними, що скоро їх приклад можуть наслідувати й інші країни", - пише видання.
Досвід України змінив ситуацію, каже Джеймс Гекер, який командує американськими ВПС у Європі. Він описує українську інновацію в області акустичного зондування як "надзвичайну".
Порівняно з радаром, українські мікрофонні мережі дешевші та не випромінюють сигналів, які могли б виявити російські сили. І в той час, як розумна інженерія може різко зменшити радіолокаційну помітність літака, рух через повітря створює звук. Акустичне виявлення найкраще працює на малих висотах, де літає більшість бойових безпілотників. Генерал Гекер вважає, що тепер ця технологія життєздатна на висоті приблизно 3000 метрів, а радар може контролювати висоту без перешкод від землі.
Прикладом вдалої розробки став львівський стартап Zvook, який розмістив високоякісні мікрофони поблизу міста. Отримані записи були використані для навчання програмного забезпечення із визначення акустичних сигнатур загроз, починаючи від невеликих дронів і закінчуючи ракетами та літаками з екіпажем, не враховуючи звуків цивільного життя.
Дрони можна виявити на відстані до 5 км. Для крилатих ракет дальність близько 7 км. Щоб це зробити, Zvook розробив вигнуті "акустичні дзеркала" діаметром півметра, які концентрують звукові хвилі на мікрофонах. Більшість прослуховувальних станцій мають дві для дуги охоплення близько 200°. Обробка відбувається на комп'ютері.
Набагато більшу мережу акустичного виявлення розробила таємна українська група під назвою Sky Fortress. Вона складається з кількох тисяч станцій прослуховування, а заплановано ще тисячі. Хоча її початкові станції прослуховування фіксували та обробляли звук за допомогою смартфонів Android, мережа, як і Zvook, тепер використовує спеціальні мікрофони та мікрокомп’ютери. Дані надходять в українську систему командування і управління, відому як "Віраж". Sky Fortress здебільшого фінансується за рахунок пожертвувань, що є дивовижною розробкою для протиповітряної оборони.
Експерт Рікі Еллісон - один з небагатьох, хто знайомий з цим проєктом. За його словами, Sky Fortress став таким масштабним і "таким до біса хорошим", що тепер він виявляє більшість російських боєприпасів, які летять низько в Україну. Російські підрозділи почали приглушувати або іншим чином змінювати акустичні сигнатури своїх безпілотників, але алгоритми виявлення швидко адаптуються.