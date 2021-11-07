Аргентина перемогла Бразилію і виграла Кубок Америки з футболу Аргентина стала 15-разовим переможцем турніру, зрівнявшись за цим показником із лідируючим Уругваєм

Результат зустрічі, що пройшла на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро - 1:0 на користь аргентинців. На 22-й хвилині в їх складі відзначився Анхель Ді Марія.

Фото: з вільного доступу

Збірна Аргентини з футболу завдала поразки національній команді Бразилії у фіналі розіграшу Кубка Америки. повідомляє "Інтерфакс-Україна". Результат зустрічі, що пройшла на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро - 1:0 на користь аргентинців. На 22-й хвилині в їх складі відзначився Анхель Ді Марія. Аргентина стала 15-разовим переможцем турніру, зрівнявшись за цим показником із лідируючим Уругваєм. При цьому Ліонель Мессі, який шість разів отримував "Золотий м'яч", виграв Кубок Америки вперше. Раніше нагороду вищого ґатунку в складі збірної Аргентини він завоював на Олімпіаді-2008. На рахунку збірної Бразилії на Кубку Америки дев'ять тріумфів. Нагадаємо, що напередодні Бразилія драматично обіграла Колумбію

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію