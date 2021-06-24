Кубок Америки: Бразилія драматично обіграла Колумбію
В четвертому турі групи В збірна Бразилії перемогла Колумбію 2:1, передає Укрінформ.
У Ріо-де-Жанейро Бразилія лише в компенсований час дотиснула Колумбію. До 78-ї хвилини колумбійці вели в рахунку після голу Луїса Діаса. Однак, господарі турніру спочатку зрівняли рахунок (Фірміно). А потім на 10-й доданій хвилині Каземіро забив переможний м’яч - 2:1.
У Гоянії Еквадор і Перу зіграли внічию 2:2. Голи забивали: Тапіа (автогол), Пресіадо - Еквадор; Лападула, Каррільо - Перу.
Турнірне становище групи А: 1.Бразилія - 9 (3), 2.Колумбія - 4 (4), 3.Перу - 4 (3), 4.Еквадор - 2 (3), 5.Венесуела - 2 (3).
Кубок Америки перенесли до Бразилії після того, як його не змогли організувати Аргентина і Колумбія.
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