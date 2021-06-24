Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Кубок Америки: Бразилія драматично обіграла Колумбію

Бразильці здобули третю перемогу поспіль і вийшли в плей-офф
В Бразилії триває 47-й розіграш футбольного Кубка Південної Америки (Копа Америка).
Кубок Америки: Бразилія драматично обіграла Колумбію Фото: з вільних джерел

В четвертому турі групи В збірна Бразилії перемогла Колумбію 2:1, передає Укрінформ.

У Ріо-де-Жанейро Бразилія лише в компенсований час дотиснула Колумбію. До 78-ї хвилини колумбійці вели в рахунку після голу Луїса Діаса. Однак, господарі турніру спочатку зрівняли рахунок (Фірміно). А потім на 10-й доданій хвилині Каземіро забив переможний м’яч - 2:1.

У Гоянії Еквадор і Перу зіграли внічию 2:2. Голи забивали: Тапіа (автогол), Пресіадо - Еквадор;  Лападула, Каррільо - Перу.

Турнірне становище групи А: 1.Бразилія - 9 (3), 2.Колумбія - 4 (4), 3.Перу - 4 (3), 4.Еквадор - 2 (3), 5.Венесуела - 2 (3).  

 Кубок Америки перенесли до Бразилії після того, як його не змогли організувати Аргентина і Колумбія.

Читайте також: Луїш Каштру стане тренером катарського клубу "Аль-Духайль" 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2021 13:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.