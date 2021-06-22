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Луїш Каштру стане тренером катарського клубу "Аль-Духайль" - ЗМІ

Контракт буде розрахований до 2023 року
Екснаставник донецького "Шахтаря" Луїш Каштру тренуватиме катарський футбольний клуб "Аль-Духайль".
Луїш Каштру стане тренером катарського клубу "Аль-Духайль" - ЗМІ Фото: з вільних джерел

Сторони підпишуть угоду нинішнього тижня, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на португальське видання Mais Futebol. 

Контракт буде розрахований до 2023 року. Минулого сезону "Аль-Духайль" став віцечемпіоном Катару.

59-річний португалець працював у "Шахтарі" з червня 2019 року, а до цього тренував португальські клуби - "Порту", ​​"Віторію" (Гімарайнш), "Ріу Аве" та інші.

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22 06 2021 16:34
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