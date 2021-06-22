Луїш Каштру стане тренером катарського клубу "Аль-Духайль" - ЗМІ Контракт буде розрахований до 2023 року

Екснаставник донецького "Шахтаря" Луїш Каштру тренуватиме катарський футбольний клуб "Аль-Духайль".

Фото: з вільних джерел

Сторони підпишуть угоду нинішнього тижня, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на португальське видання Mais Futebol. Контракт буде розрахований до 2023 року. Минулого сезону "Аль-Духайль" став віцечемпіоном Катару. 59-річний португалець працював у "Шахтарі" з червня 2019 року, а до цього тренував португальські клуби - "Порту", ​​"Віторію" (Гімарайнш), "Ріу Аве" та інші. Читайте також: Луїш Каштру офіційно залишає ФК "Шахтар"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію