СПОРТ НОВИНИЕкснаставник донецького "Шахтаря" Луїш Каштру тренуватиме катарський футбольний клуб "Аль-Духайль".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луїш Каштру стане тренером катарського клубу "Аль-Духайль" - ЗМІ
Контракт буде розрахований до 2023 року
Фото: з вільних джерел
Сторони підпишуть угоду нинішнього тижня, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на португальське видання Mais Futebol.
Контракт буде розрахований до 2023 року. Минулого сезону "Аль-Духайль" став віцечемпіоном Катару.
59-річний португалець працював у "Шахтарі" з червня 2019 року, а до цього тренував португальські клуби - "Порту", "Віторію" (Гімарайнш), "Ріу Аве" та інші.
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