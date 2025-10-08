Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Кріштіану Роналду став першим мільярдером серед футболістів — Bloomberg

08 жовтня 2025, 14:55
Кріштіану Роналду став першим мільярдером серед футболістів — Bloomberg
Фото: reuters.com
Статки Роналду сягнули 1,4 мільярда доларів
Статки португальського футболіста Кріштіану Роналду сягнули 1,4 мільярда доларів, що робить його першим у світі футболістом-мільярдером.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Так, за даними Bloomberg Billionaires Index, статки Роналду сягнули 1,4 мільярда доларів після підписання нового контракту із саудівським клубом "Аль-Наср" вартістю понад 400 мільйонів доларів.
 
За свою кар'єру футболіст грав у складі найбільших європейських клубів, включно з англійським "Манчестер Юнайтед" та італійським "Ювентус2. Роналду також брав участь у прибуткових рекламних кампаніях таких брендів, як Armani та Nike.
 
Мігель Маркес, який допомагає управляти статками Роналду через компанію LMcapital Wealth Management, що базується в Лісабоні, відмовився коментувати чисті статки гравця.
 
Оцінка Bloomberg базується на його кар'єрних заробітках, а також інвестиціях і рекламних контрактах, з урахуванням податкових ставок і ринкової кон’юнктури.
футболКріштіану Роналду

