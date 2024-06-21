Збірна України з футболу перемогла Словаччину у другому турі Євро-2024

Команда Сергія Реброва набрала найважливіші три очки.

Збірна України здобула перемогу над національною командою Словаччини на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року.

Команда Сергія Реброва набрала найважливіші три очки.

У п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" відбувся матч другого туру у групі E чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Словаччини.

Підопічні Сергія Реброва здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.

Словаки створили кілька моментів та забили гол першими на 18-й хвилині: Зінченко не втримав Шранца, який скористався навісною передачею та завдав точного удару головою.

Збірна України володіла ініціативою та намагалася змінити ситуацію. Особливо варто відзначити момент з ударом Тимчика у штангу воріт. Після перерви українці продовжили йти вперед і зрівняли рахунок: Зінченко віддав точний пас у штрафний майданчик на Шапаренка, а динамівець у дотик класно пробив точно в ціль.

Словаки явно підсіли та відійшли у захист, а Ребров випустив на поле Яремчука замість Довбика, що стало вирішальним моментом. Шапаренко зробив закид на форварда, а Роман прийняв пас і покотив м'яч під воротарем Дубравкою. Наприкінці словаки намагалися організувати штурм воріт Трубіна, але наша команда втримала переможний рахунок.

Словаччина – Україна – 1:2

Голи: Шранц, 18 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

У заключному турі групи E збірна України зіграє із Бельгією 26 червня. Словаки цього ж дня зіграють з Румунією.