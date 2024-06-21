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СПОРТ

Збірна України з футболу перемогла Словаччину у другому турі Євро-2024

21 червня 2024, 18:22
Збірна України з футболу перемогла Словаччину у другому турі Євро-2024
джерело football24.ua
Команда Сергія Реброва набрала найважливіші три очки.

Збірна України здобула перемогу над національною командою Словаччини на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року.

Команда Сергія Реброва набрала найважливіші три очки.

У п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" відбувся матч другого туру у групі E чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Словаччини.

Підопічні Сергія Реброва здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.

Словаки створили кілька моментів та забили гол першими на 18-й хвилині: Зінченко не втримав Шранца, який скористався навісною передачею та завдав точного удару головою.

Збірна України володіла ініціативою та намагалася змінити ситуацію. Особливо варто відзначити момент з ударом Тимчика у штангу воріт. Після перерви українці продовжили йти вперед і зрівняли рахунок: Зінченко віддав точний пас у штрафний майданчик на Шапаренка, а динамівець у дотик класно пробив точно в ціль.

Словаки явно підсіли та відійшли у захист, а Ребров випустив на поле Яремчука замість Довбика, що стало вирішальним моментом. Шапаренко зробив закид на форварда, а Роман прийняв пас і покотив м'яч під воротарем Дубравкою. Наприкінці словаки намагалися організувати штурм воріт Трубіна, але наша команда втримала переможний рахунок.

Словаччина – Україна – 1:2

Голи: Шранц, 18 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

У заключному турі групи E збірна України зіграє із Бельгією 26 червня. Словаки цього ж дня зіграють з Румунією.

футболзбірна Україниєвро-2024

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