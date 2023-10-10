Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовилася від рішення щодо допуску збірних з футболу серед гравців до 17 років з росії на міжнародні турніри.

Про це журналіст телеканала Sky News Роб Гарріс написав в X (Twitter).

"УЄФА відмовився від ідеї допустити російські команди серед гравців до 17 років на міжнародні турніри після негативної реакції. В УЄФА заявили, що не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б грати російським командам", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що в кінці вересня УЄФА повернула юнацькі російські команди на міжнародну арену.