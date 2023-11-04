Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера "Динамо"
Керівництво київського "Динамо" знайшло нового керманича команди на місце Мірчі Луческу. Ним став колишній асистент румуна Олександр Шовковський.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
48-річний фахівець відтепер тренуватиме вітчизняний гранд із приставкою в. о. головного тренера. Раніше він провів 8 матчів на чолі рідної команди в цьому ж статусі.
Шовковський наразі працюватиме з "Динамо" на тимчасовій основі. Його помічниками стали Еміль Карас, Олег Гусєв і Михайло Михайлов. Дебют на чолі "біло-синіх" для нового тренерського штабу відбудеться в Кривому Розі 12 листопада, куди кияни вирушать на зустріч із лідером Прем'єр-ліги – "Кривбасом".
Робота з "Динамо" для Шовковського перший самостійний досвід у ролі головного. Досі він працював помічником – Андрія Шевченка в збірній України та Мірчі Луческу в лавах "біло-синіх". Тренерський диплом категорії UEFA Pro новий керманич "Динамо" здобув у 2020 році.
У складі "Динамо" провів 635 офіційних матчів. Шовковський здобув із киянами 14 чемпіонських титулів, 11 Кубків України та 6 Суперкубків країни. Разом із "біло-синіми" дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99 і тоді ж був номінований на "Золотий м'яч".
Нагадаємо, 3 листопада головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу оголосив, що залишає столичний клуб.