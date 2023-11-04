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СПОРТ

Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера "Динамо"

04 листопада 2023, 13:14
Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера
Олександр Шовковський. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Робота з "Динамо" для Шовковського перший самостійний досвід у ролі головного.

Керівництво київського "Динамо" знайшло нового керманича команди на місце Мірчі Луческу. Ним став колишній асистент румуна Олександр Шовковський.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

48-річний фахівець відтепер тренуватиме вітчизняний гранд із приставкою в. о. головного тренера. Раніше він провів 8 матчів на чолі рідної команди в цьому ж статусі.

Шовковський наразі працюватиме з "Динамо" на тимчасовій основі. Його помічниками стали Еміль Карас, Олег Гусєв і Михайло Михайлов. Дебют на чолі "біло-синіх" для нового тренерського штабу відбудеться в Кривому Розі 12 листопада, куди кияни вирушать на зустріч із лідером Прем'єр-ліги – "Кривбасом".

Робота з "Динамо" для Шовковського перший самостійний досвід у ролі головного. Досі він працював помічником – Андрія Шевченка в збірній України та Мірчі Луческу в лавах "біло-синіх". Тренерський диплом категорії UEFA Pro новий керманич "Динамо" здобув у 2020 році.

У складі "Динамо" провів 635 офіційних матчів. Шовковський здобув із киянами 14 чемпіонських титулів, 11 Кубків України та 6 Суперкубків країни. Разом із "біло-синіми" дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99 і тоді ж був номінований на "Золотий м'яч".

Нагадаємо, 3 листопада головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу оголосив, що залишає столичний клуб.

футболДинамоШовковський

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