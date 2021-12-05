Луїш Каштру офіційно залишає ФК "Шахтар"
Відбулася зустріч між Каштру та генеральним директором "гірників" Сергієм Палкіним, повідомляє "Укрінформ". Португальцю подарували футболку з номером 84 (стільки офіційних матчів під його керівництвом провів "Шахтар") та пам'ятний сувенір, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Каштру підписав дворічну угоду з донеччанами улітку 2019 року, прийшовши на зміну своєму земляку Пауло Фонсеці.
Під керівництвом Каштру "Шахтар" став чемпіоном України у сезоні-2019/2020. Минулого року команда вийшли до півфіналу Ліги Європи.
Загалом у 84-х матчах під керівництвом Луїша Каштру "Шахтар" здобув 51 перемогу і 16 раз зіграв унічию. Команда забила 168 м'ячів.
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