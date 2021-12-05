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Луїш Каштру офіційно залишає ФК "Шахтар"

Каштру підписав дворічну угоду з донеччанами улітку 2019 року, прийшовши на зміну своєму земляку Пауло Фонсеці
Донецький футбольний клуб "Шахтар" офіційно підтвердив те, що Луїш Каштру йде з посади головного тренера.
Луїш Каштру офіційно залишає ФК "Шахтар" Фото: Football.ua

Відбулася зустріч між Каштру та генеральним директором "гірників" Сергієм Палкіним, повідомляє "Укрінформ". Португальцю подарували футболку з номером 84 (стільки офіційних матчів під його керівництвом провів "Шахтар") та пам'ятний сувенір, повідомляє пресслужба донецького клубу. 

Каштру підписав дворічну угоду з донеччанами улітку 2019 року, прийшовши на зміну своєму земляку Пауло Фонсеці.

Під керівництвом Каштру "Шахтар" став чемпіоном України у сезоні-2019/2020. Минулого року команда вийшли до півфіналу Ліги Європи.

Загалом у 84-х матчах під керівництвом Луїша Каштру "Шахтар" здобув 51 перемогу і 16 раз зіграв унічию. Команда забила 168 м'ячів.

Нагадаємо, що Олександр Бабич може влітку очолити "Олександрію"

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12 05 2021 17:32
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