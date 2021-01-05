Олександр Бабич може влітку очолити "Олександрію"

Нинішній наставник "Олександрії" Володимир Шаран очолює команду з літа 2013 року, також він тренував команду в 2010-11 роках

Нинішній головний тренер команди Володимир Шаран на межі звільнення.

Головним претендентом на посаду головного тренера "Олександрії" є відомий український фахівець Олександр Бабич, повідомляє "Укрінформ". За інформацією Sport Arena, він може очолити команду після закінчення нинішнього сезону.

Нинішній наставник "Олександрії" Володимир Шаран очолює команду з літа 2013 року, також він тренував команду в 2010-11 роках. Сумарно на чолі "Олександрії" він провів 342 матчі у всіх турнірах. Під його керівництвом клуб завоював бронзові медалі чемпіонату України, а також двічі виходив в єврокубки.

Останнім місцем роботи 42-річного Бабича був "Маріуполь", який він тричі виводив в кваліфікацію Ліги Європи. Раніше фахівець очолював "Дніпро-1".

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