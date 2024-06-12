Аргентина планує передати Україні п'ять винищувачів Super Etendard

Франція може їх відремонтувати і віддати українським Повітряним силам.

Аргентинський уряд веде перемовини із Францією, Сполученими Штатами та НАТО щодо реалізації політичного рішення президента країни Хав’єра Мілея про передачу українським збройним силам п'яти штурмовиків Super Etendard. Ці літаки є заблокованими для експлуатації внаслідок ембарго, що діє проти Аргентини Британією після Фолклендської війни. Наразі літаки перебувають на зберіганні, а французькі спеціалісти можуть відновити їх для постійної експлуатації.

Про це повідомляє аргентинське видання Infobae.

Super Etendard є надзвуковим штурмовиком, який може виконувати зліт і посадку на палубу авіаносців та на коротких дистанціях аеродромів. За відкритими даними, швидкість літака складає 1380 км за годину, а радіус використання в бойовій ситуації складає 650 кілометрів. Літак має достатньо широкий спектр застосування ракетного та бомбового озброєння.

Як може відбутися передача штурмовиків і чому проєкт може мати проблеми у реалізації?

Аргентина обміняє літаки, які закуплені у 2018 році у Франції, на інші види озброєння, які запропонує уряд Макрона. Це можуть бути безпілотники або гелікоптери. Водночас тепер, після відвертої політичної поразки на виборах до Європарламенту і розпуску парламенту, уряд Еммануеля Макрона може менше приділяти уваги зовнішньополітичним питанням. Зокрема, внаслідок посилення правих політичних рухів у Франції, може посилитися тиск на уряд щодо зменшення ролі Парижа у підтримці України.

Раніше президент Аргентини Хав’єр Мілей прийняв рішення про участь у саміті миру у Швейцарії.