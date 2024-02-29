Аргентина планує провести латиноамериканський саміт на підтримку України

Президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив, що хоче провести саміт латиноамериканських держав, які підтримують Україну в боротьбі проти росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Мілея сказав, що планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України цього року.

Позиція аргентинського лідера відрізняється від більш нейтральної позиції інших регіональних президентів, як от Луїс Інасіо Лула да Сілва з Бразилії чи Андрес Мануель Лопес Обрадор з Мексики.

Натомість Мілей віддає перевагу союзам з країнами, які захищають свободу, включаючи США, Ізраїль та Україну, якій він подарував два військові вертольоти.

Також ми писали, що в кінці року Аргентина відмовилась приєднуватись до БРІКС, де є росія.

Мілей, зі свого боку, висловив відмову мати справу з "комуністами".